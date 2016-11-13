Врачи выяснили причину отравления 28 человек в Уральске

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Врачи выяснили причину отравления 28 человек в Уральске

В Уральске проведенные лабораторные исследования помогли поставить диагноз тем, кто поступает в инфекционную больницу, пишет «Уральская неделя».

— В период с 7 ноября и по сегодняшний день к нам в больницу начали поступать пациенты с похожими жалобами, — сообщает директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова. Все они ели в одном и том же месте. После лабораторных исследований мы можем точно сказать диагноз больных — сальмонеллез .

По словам Ахметовой, состояние больных расценивается как средней степени тяжести. Ранее главный санитарный врач города Мадиниет Танауов делал предположения относительно диагноза отравившихся.

— Причина отравления, скорей всего, кроется в мясе и яйцах, — говорит Танауов.

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами; острое инфекционное антропозоонозное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Сальмонеллёз у человека рассматривают как определённое заболевание (нозологическую форму), отличая его от брюшного тифа и паратифов. Развивается в тех случаях, когда в организм попадают накопившиеся в продуктах живые сальмонеллы. Основной источник инфекции — пищевые продукты, реже — больное животное, в отдельных случаях источником заражения может быть человек (больной или бактерионоситель). Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты, как правило, животного происхождения (мясо и мясные продукты, молоко, яйца, особенно утиные и гусиные), при вынужденном, неправильном убое животных, нарушении правил хранения и приготовления продуктов (соприкосновение готовой и сырой продукции, недостаточная термическая обработка продуктов перед употреблением и т. д.).

Напомним, что число поступивших пациентов в инфекционную больницу дошло до 28. Среди них есть беременная женщина и шестеро детей, самому младшему ребенку четыре года. Кафе "Бургер стрит+" работает в Уральске с 14 декабря 2015 года. Заявление на регистрацию в СЭС никто не подавал. В пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что на хозяина общепита завели уголовное дело по статье 304 ч.1 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

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