Врачи выяснили причину отравления 28 человек в Уральске

В Уральске проведенные лабораторные исследования помогли поставить диагноз тем, кто поступает в инфекционную больницу, пишет «Уральская неделя».
— В период с 7 ноября и по сегодняшний день к нам в больницу начали поступать пациенты с похожими жалобами, — сообщает директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова. Все они ели в одном и том же месте. После лабораторных исследований мы можем точно сказать диагноз больных — сальмонеллез .
По словам Ахметовой, состояние больных расценивается как средней степени тяжести. Ранее главный санитарный врач города Мадиниет Танауов делал предположения относительно диагноза отравившихся.
— Причина отравления, скорей всего, кроется в мясе и яйцах, — говорит Танауов.
Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами; острое инфекционное антропозоонозное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением
Напомним, что число поступивших пациентов в инфекционную больницу дошло до 28. Среди них есть беременная женщина и шестеро детей, самому младшему ребенку четыре года. Кафе "Бургер стрит+" работает в Уральске с 14 декабря 2015 года. Заявление на регистрацию в СЭС никто не подавал. В пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что на хозяина общепита завели уголовное дело по статье 304 ч.1 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".
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