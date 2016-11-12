Полиция задержала подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

Фото Аltaynews.kz

Полиция задержала 25-летнего подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Зыряновске. Сестра пропавшей два месяца назад девушки из Зыряновска рассказала, что предполагаемый убийца восьмилетней Виктории Тойкеневой признался в расправе над Ксенией Сидориной. По неподтвержденным данным, все это время мужчина участвовал в поисках пропавшей девушки вместе с волонтерами, передает YK-news.kz.

10 ноября в Зыряновске пропала восьмилетняя Виктория Тойкенева. Девочка не вернулась из школы домой. В течение двух дней полицейские и волонтеры разыскивали малышку. Вчера вечером в Зыряновском РОВД выступили с заявлением, что школьницу нашли мертвой. По информации ДВД ВКО, тело девочки обнаружили в подполе заброшенного доме.

Новость об ожесточенном убийстве школьницы буквально взбудоражила всю республику. В социальных сетях казахстанцы выражают соболезнования родным погибшей девочки и возлагают надежды на скорую поимку преступника. Полицейские сообщают, что уже задержали убийцу.

— Наши сотрудники установили личность подозреваемого, полицейскими задержан мужчина 1991 года рождения, проживающий в городе Зыряновск, — сообщили в ДВД ВКО. — По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство». Принимаются все необходимые меры для всестороннего и объективного расследования уголовного дела. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

В то же время жители Зыряновска уверяют, что предполагаемый преступник сознался и в расправе над 17-летней Ксенией Сидориной, которая без вести пропала в Зыряновске два месяца назад. Официально подтвердить эту информацию в полиции пока не удалось, однако сестра таинственно исчезнувшей девушки рассказала некоторые подробности.

— Убийцу восьмилетней Вики вчера вычислили волонтеры благодаря записи с видеорегистратора, на которой видно, как мужчина идет вдоль дороги с рюкзаком школьницы, — рассказала сестра Ксении Сидориной Анастасия. — После задержания он сознался в том, что якобы убил и Ксюшу. Найти тело пока что не удалось, так как полицейские сейчас отрабатывают все версии убийства школьницы. Возможно, ближе к вечеру станет точно известно, причастен ли задержанный к исчезновению моей сестры.

В социальных сетях люди сообщают, что подозреваемый долгое время участвовал в волонтерских поисках Ксении Сидориной, однако родные девушки эту информацию не подтверждают.

По одной из версий, задержанный 25-летний мужчина ранее был судим.

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