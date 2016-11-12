В ВКО пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой

10 ноября восьмилетняя Виктория Тойкенева не вернулась из школы домой. Её искали полицейские и волонтеры. По сообщению начальника штаба Зыряновского РОВД Асель Сулейменовой, школьницу обнаружили мертвой в южной части Зыряновска, сообщает корреспондент YK-news.kz.
В полиции пока не готовы изложить подробности.
По предварительным и пока неподтвержденным данным, обожженное тело девочки было обнаружено в заброшенном доме. Также по еще неподтвержденным данным полицейские уже задержали подозреваемого, он работал у отчима девочки.
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