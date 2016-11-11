Полицейские РК изучают видео с избиением младенца женщиной

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность героини ролика.

Полицейские изучают видео избиения младенца смуглой женщиной, которое появилось в социальных сетях, передает Today.kz. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан Алмас Садубаев.

На видео женщина наносит удары по лицу ребенка, плач которого прерывается лишь в моменты ударов.

"Жап! Жап ауызды!" - приговаривает с казахским акцентом женщина.

В переводе с казахского языка это означает, что она требует от младенца закрыть рот.

"МВД РК принимает все необходимые меры по установлению личности женщины, которая избивает младенца на видеозаписи, размещенной в сети Instagram. После того, как прояснятся все обстоятельства происшествия, ее действиям будет дана процессуальная оценка. Данное видео сейчас изучается", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.