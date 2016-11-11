Родные 6-летней умирающей Вики из Актау готовы на опасный эксперимент

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Родные 6-летней умирающей Вики из Актау готовы на опасный эксперимент

За жизнь ребенка в столичном центре материнства и детства борются уже 2 месяца.

Родные изнасилованной девочки из Актау готовы на опасный эксперимент ради спасения ребенка, сообщает телеканал "КТК".

Однако сложность в том, что эти методы еще не пробовали на людях. Поэтому от лечения стволовыми клетками и токсичными препаратами казахстанские врачи наотрез отказались. Сама шестилетняя девочка до сих пор в коме.

Сабина Насирова:

- Я готова, знаете, почему? Потому что, если они констатируют, что она в любом случае умрет. Прямо так и говорят: умрет. То есть как, просто ждать вот это? А потом себя корить, что вдруг это было попыткой. Потому что мы читали, что выводили, именно стволовые клетки помогали.

За жизнь ребенка в столичном центре материнства и детства борются уже 2 месяца. Сюда девочку перевезли из Актау, где в начале августа ее жестоко изнасиловали и пытались убить. Врачи утверждают: мозг ребенка уже мертв, а жизнедеятельность тела они поддерживают исключительно аппаратами. Никаких шансов в больнице не дают. Но родные надежды не теряют. Несколько зарубежных клиник готовы начать лечение экспериментальными методами. Однако казахстанские доктора не нашли никаких доказательств эффективности этого лечения. Поэтому даже с согласия матери ставить эксперименты в клинике не позволят. А выехать же за рубеж сейчас просто невозможно - ребенок нетранспортабелен.

Бекбай Хайрулин, директор Национального научного центра материнства и детства:

- У нас в законодательстве прописано, в кодексе, что эксперименты на детях не проводить. То есть это исключено законом.

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