Гособвинение просит для участников группового изнасилования в Есике 11 лет

Подозреваемых обвиняют сразу по четырем статьям: изнасилование, похищение человека, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.
Несколько часов назад завершились прения по громкому делу о групповом изнасиловании, случившемся в городе
На скамье подсудимых двоюродные братья Ербол Ермеков (1984 г.р.) и Алмас Ермеков (1987 г.р.), Елтай Нурбол (1994 г.р.), Асхат Бектурсын (1994 г.р.). Им предъявлены обвинения по ст.120(
Айман Умарова, адвокат:
- Мы не знаем, какой будет приговор: будет ли он обвинительный, будет ли он оправдательный. Они просили оправдать. Мы не увидели никого, кто бы раскаялся. Они считают, что они не виновны. Некоторые из них просили, что они единственные сыновья дома, это считать как смягчающее обстоятельство. Прокурор считает, что смягчающих обстоятельств нет.
Напомним, вечером 14 августа в городе
Отчаявшаяся мать в социальных сетях опубликовала видеообращение к общественности, опасаясь, что дело могут закрыть.
После широкого общественного резонанса расследование было взято под особый контроль ДВД Алматинской области и передано следователям центрального аппарата департамента. Позже стало известно, что подозреваемым предъявили объявление по четырем статьям Уголовного кодекса РК: изнасилование, похищение человека,
Впоследствии потерпевшая подала жалобу на действия сотрудников полиции во время расследования преступления. После проверки, ряд полицейских были наказаны.
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