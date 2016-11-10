Фото скелета из соцсетей принадлежит пропавшему год назад охотнику

Распространяемое в соцсетях фото скелета в степи сделано в Казалинском районе Кызылординской области, передает информационный портал «Лада-Актау».
Пользователи социальных сетей на протяжении нескольких дней распространяют фотографию скелета человека. Одни утверждают, что снимок сделан в степи недалеко от села Уил в Актюбинской области, другие, что в Мангистауской области.
В пресс-службе ДВД Кызылординской области заявили, что фото сделано в Казалинском районе.
Труп неизвестного мужчины нашли 3 ноября.
"Фото сделано в Казалинском районе, на территории которого и обнаружен скелет. Признаков смерти насильственного характера не обнаружено. При осмотре в кармане одежды обнаружено удостоверение личности на имя жителя Кызылорды, который пропал без вести во время охоты 19 августа 2015 года. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс- службе ДВД Кызылординской области.
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