Фото скелета из соцсетей принадлежит пропавшему год назад охотнику

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Фото скелета из соцсетей принадлежит пропавшему год назад охотнику

Распространяемое в соцсетях фото скелета в степи сделано в Казалинском районе Кызылординской области, передает информационный портал «Лада-Актау».

Пользователи социальных сетей на протяжении нескольких дней распространяют фотографию скелета человека. Одни утверждают, что снимок сделан в степи недалеко от села Уил в Актюбинской области, другие, что в Мангистауской области.

В пресс-службе ДВД Кызылординской области заявили, что фото сделано в Казалинском районе.

Труп неизвестного мужчины нашли 3 ноября.

"Фото сделано в Казалинском районе, на территории которого и обнаружен скелет. Признаков смерти насильственного характера не обнаружено. При осмотре в кармане одежды обнаружено удостоверение личности на имя жителя Кызылорды, который пропал без вести во время охоты 19 августа 2015 года. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс- службе ДВД Кызылординской области.

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pcproman
Интересна причина смерти.
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10.11.2016, 13:12
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