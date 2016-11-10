Во время аварии в ЗКО трехмесячный ребенок вылетел из окна машины

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Во время аварии в ЗКО трехмесячный ребенок вылетел из окна машины

Трехмесячный ребенок пострадал в результате ДТП в Западно-Казахстанской области, передает информационный портал Мой город».

Женщина ехала с новорожденным сыном из Казталовского района на свадьбу. На дорогах в этот день был гололед, и водитель не справился с управлением. В результате машина столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем. Трехмесячный пассажир вылетел из окна машины.

«Сейчас ребенок находится в детской многопрофильной больнице с диагнозом «кровоизлияние в мозг». Состояние расценивается как крайне тяжелое. С начала ноября в областную многопрофильную больницу обратились несколько пациентов, чьи дети пострадали в результате ДТП, но самое страшное, что возросло количество смертельных случаев среди детей из-за аварий. Если в прошлом году было зарегистрировано два летальных исхода, то в этом году уже девять», - рассказала главный специалист управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина.

Специалисты настоятельно рекомендуют, без необходимости не выезжать с детьми в плохую погоду.

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