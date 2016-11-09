В Костанае внедорожник упал в огромную яму с грязью

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В Костанае внедорожник упал в огромную яму с грязью

Land Cruiser упал в яму с грязью в Костанае, сообщается на сайте Костанайские новости.

Как сообщает издание, по улице генерала Арыстанбекова несколько дней назад коммунальщики вырыли большую яму.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло по неосторожности водителя, поскольку на этом месте установлены дорожные знаки, предупреждающие о проведении ремонтных работ.

"Что характерно, вначале очевидцы видели машину, погруженную примерно наполовину в воду, но довольно скоро трясина полностью ее "заглотнула". Главное, что сам водитель остался невредимым", - сообщает издание.

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taxsist2
жалко машину...
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09.11.2016, 12:34
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