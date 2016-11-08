Погибшими во время пожара в здании у Almaty Towers оказались студенты

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Погибшими во время пожара в здании у Almaty Towers оказались студенты

Полиция Алматы идентифицировала личности погибших в результате пожара в здании возле «Almaty Towers», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Это - молодые люди, 1994, 1995, 1996 годов рождения, являвшиеся студентами ряда алматинских вузов», - говорится в сообщении.Тела были обнаружены накануне в 11:00 во время дальнейшей проливке и разбора конструкций на месте происшествия.

Досудебное расследование по факту продолжается. В период производства будут установлены другие обстоятельства по уголовному делу.

Напомним, 6 ноября около 18:00 в Алматы произошел крупный пожар. Горела кровля здания, пристроенного к комплексу «Almaty Towers». Были эвакуированы 80 людей, существовала угроза распространения огня на соседние башни.

Как выяснилось, до возникновения огня на кровле проводились сварочные работы. Один из рабочих, проводивших работы на кровле, скончался от отравления угарным газом.

Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 20:07 часов и ликвидирован в 20:36 часов. Площадь пожара составила 1800 кв метров. В тушении были задействованы 150 человек личного состава и 34 единиц техники. Также были задействованы сотрудники Национальной гвардии - 50 человек, ДВД города Алматы - 65 человек, 30 единиц техники, ЦМК и СМП. Специалистами испытательной пожарной лаборатории выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Между тем администрация объекта сообщила о пропаже пяти сотрудников, которые проводили монтажные работы. Позже стало известно, что при разборе конструкций были найдены тела пропавших.

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