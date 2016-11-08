Спасатели в Семее прекратили поиски полуторагодовалой девочки

Две недели назад 24-летняя семейчанка шокировала всю страну, признавшись, что выбросила собственную дочь в реку.

Семейские спасатели прекратили поиски полуторагодовалой девочки, которую якобы утопила в Иртыше мать. Теперь полицейские изучают другие версии исчезновения ребенка, сообщает телеканал "КТК".

Две недели назад 24-летняя семейчанка шокировала всю страну, признавшись, что выбросила собственную дочь в реку. После семейной ссоры она отправилась к Иртышу, отпустила малышку в воду и хотела утопиться сама, но передумала. Безуспешно обследовав 55 километров реки, спасатели завершили поиски. Оказалось, по закону больше 10 дней они продолжаться не могут. Родственники семьи и вовсе не верят в смерть ребенка. Они подозревают, что мать могла отдать или даже продать девочку. К слову, результаты психиатрического обследования женщины полицейские пока не обнародовали.