Сына Тулешова освободили в зале суда

Сына Тохтара Тулешова Тулегена приговорили к 5 годам условно и освободили из-под стражи в зале суда, передает ИА «NewTimes.kz».

«Тулешова Тулегена Тохтаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 296 части 2 - исправительные работы, денежное взыскание в доход государства в размере 200 МРП - 424 тысячи 200 тенге, 287 части 4 - лишение свободы сроком на 5 лет. По совокупности преступлений путем поглощения более строгого наказания менее строгим окончательно подтвердить Тулешову пять лет лишения свободы. В соответствии с применением статьи 63 УК РК назначенное наказание считать условным. Установить в отношении Тулешова пробационный контроль сроком на пять лет. Возложить обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уполномоченного госоргана, осуществляющего контроль за поведением осужденных», - сообщил судья Ербол Ахметжанов.

Тохтара Тулешова приговорили к 21 году строгого режима с конфискацией имущества.

Напомним, 30 января 2016 года в Шымкенте в ходе спецоперации был задержан бизнесмен Тохтар Тулешов. Как сообщалось ранее, сегодня в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по делу Тохтара Тулешова. Экс-бизнесмен признан виновным в совершении 16 преступлений, среди них - организация земельных митингов и попытка госпереворота в Казахстане. Ему дали 21 год колонии строгого режима, с конфискацией имущества. Он лишен звания кавалера ордена «Курмет».

Кроме того, правоохранительные органы Казахстана задержали сообщников Тулешова. Среди них - бывший первый заместитель генерального прокурора РК, бывший член конституционного совета РК И.Бахтыбаев, бывший начальник ДВД Южно-Казахстанской области Х.Доскалиев, бывший первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области С.Айтбеков, командиры войсковых частей 35748 и 55652 регионального командования «Юг» министерства обороны РК Б.Жумин и К.Пернебаев соответственно.

Следствием установлено, что Тулешов и его сообщники осуществляли подготовку к насильственному захвату власти путем организации в Казахстане очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.

В общей сложности Тулешов обвиняется в совершении 16 преступлений.

11 июля в КНБ РК заявили, что расследование по делу Тулешова завершено. 29 августа материалы поступили в военный суд. В деле бизнесмена - 25 фигурантов и 300 свидетелей.

7 сентября в сети появились документы с якобы чистосердечным признанием Тохтара Тулешова. В них экс-директор ТОО «Шымкентпиво» признается в организации в Казахстане митингов против продажи и аренды земель иностранцами. Позже подлинность этих документов подтвердил адвокат Тулешова Евгений Яворский.