Глава комитета ветконтроля МСХ РК купил новый автомобиль на взятки

Сумма взяток полученных Хасеновым С. и его подельником Решетько Е. составила 37 млн. тенге.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Хасенов С. ежемесячно получал взятки за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции .

Следствие выявило, что Хасенов С. и его доверенное лицо Решетько Е., установили определенную таксу, по которой предпринимателям ежемесячно приходилось платить за каждый килограмм ввозимой в Казахстан продукции.

При незаконном покровительстве Хасенова С. с марта по октябрь т.г. на территорию страны беспрепятственно завезено более 7,4 тыс. тонн мяса птицы.

Сумма полученных Хасеновым С. и Решетько Е. взяток составила 37 млн. тенге.

Добытые преступным путем денежные средства Хасенов С. тратил на личные нужды, в том числе в октябре т.г. приобрел в салоне автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 , 2016 г.в.

Напомним, Хасенов Сакташ был задержан 4 ноября по подозрению в неоднократном получении взяток. Хасенов С. и Решетько Е. полностью признали вину. В настоящее время Хасенов водворен в ИВС ДВД г. Астана. Проводится досудебное расследование.