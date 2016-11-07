За подстрекательство к терроризму сенатор предложил ввести смертную казнь

"Надо организаторов расстреливать, только тогда будет порядок", - сказал Серик Акылбай.
Сенатор Серик Акылбай назвал правильным наказание в виде смертной казни за терроризм. Кроме того, он считает необходимым ввести в Уголовный кодекс РК наказание в виде смертной казни за организацию и подстрекательство к терроризму, передает Sputnik Казахстан.
"... я предложил бы ввести в уголовный закон смертную казнь за организацию, подстрекательство к терроризму. Потому что это простые исполнители, которым затуманили мозги, зазомбировали. Надо организаторов расстреливать, только тогда будет порядок", -сказал председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената РК.
Также Сенатор высказался по вопросу отмены моратория на смертную казнь в Казахстане.
"C 2003 года это (смертная казнь - прим.) приостановлено, приостановил президент республики, это его прерогатива. Значит, отменить либо приостановить (
2 ноября Руслан Кулекбаев приговорен к смертной казни за терроризм. В Казахстане с 2003 года введен мораторий на смертную казнь.
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