За подстрекательство к терроризму сенатор предложил ввести смертную казнь

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За подстрекательство к терроризму сенатор предложил ввести смертную казнь

"Надо организаторов расстреливать, только тогда будет порядок", - сказал Серик Акылбай.

Сенатор Серик Акылбай назвал правильным наказание в виде смертной казни за терроризм. Кроме того, он считает необходимым ввести в Уголовный кодекс РК наказание в виде смертной казни за организацию и подстрекательство к терроризму, передает Sputnik Казахстан.

"... я предложил бы ввести в уголовный закон смертную казнь за организацию, подстрекательство к терроризму. Потому что это простые исполнители, которым затуманили мозги, зазомбировали. Надо организаторов расстреливать, только тогда будет порядок", -сказал председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената РК.

Также Сенатор высказался по вопросу отмены моратория на смертную казнь в Казахстане.

Прерогатива на отмену моратория на смертную казнь принадлежит президенту Казахстана, заявил Серик Акылбай. Он отметил, что в Уголовном кодексе РК предусмотрена смертная казнь по трем статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом.

"C 2003 года это (смертная казнь - прим.) приостановлено, приостановил президент республики, это его прерогатива. Значит, отменить либо приостановить (мораторий - прим.) - это право президента", - сказал Акылбай журналистам в понедельник.

2 ноября Руслан Кулекбаев приговорен к смертной казни за терроризм. В Казахстане с 2003 года введен мораторий на смертную казнь.

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