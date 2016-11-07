​Около 800 тысяч тенге в год будет тратиться на содержание Кулекбаева в тюрьме

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​Около 800 тысяч тенге в год будет тратиться на содержание Кулекбаева в тюрьме

Сумма на содержание одного осужденного в год является единой для всех категорий осужденных.

В МВД РК сообщили, что пока приговор суда не вступит в силу, осужденного на смертную казнь не этапируют в учреждение, где он должен будет находиться в ожидании смертной казни, передает Zakon.kz.

"Приговор суда не вступил в законную силу. В связи с этим вопрос об этапировании в учреждение не рассматривается", - сообщил в ответе на официальный запрос Директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Также в ведомстве официально не подтвердили, где именно будет содержаться Кулекбаев. Однако сообщили, что на сегодняшний день осужденные, отбывающие наказание пожизненно, содержатся в учреждении в Костанайской области. То есть в "Черном беркуте".

Ранее председатель Межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Какимжанов Мартпек сообщал, что Кулекбаев будет содержаться в строгой одиночной камере до тех пор, пока будет действовать мораторий на смертный приговор, введенный указом Президента РК в 2003 году. В МВД между тем дополнили, что "условия содержания осужденных едины для всех категорий".

Стало известно, что в местах лишения свободы с осужденными проводится воспитательная работа.

"В соответствии с требованиями УИК РК в учреждениях Уголовно-исполнительной системы проводится воспитательная работа без исключения для всех осужденных с привлечением психологов, теологов, представителей духовенства, НПО", - сообщил Садубаев.

Также сообщается, что в год на содержание Кулекбаева будет тратиться порядка 800 тысяч тенге.

"Сумма на содержание одного осужденного в год является единой для всех категорий осужденных. В настоящее время она составляет порядка 800 тысяч тенге в год", - отметил Садубаев.

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