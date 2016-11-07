6-летняя Вика из Актау лишилась единственного шанса на возвращение к жизни

У родственников изнасилованной девочки исчезла единственная надежда на её излечение: зарубежные учёные отказали в помощи из-за возраста пострадавшей.

Учёные США и Индии, которые занимаются регенерацией головного мозга, заявили, что не смогут помочь шестилетней Вики из Актау из-за того, что девочка слишком маленькая для таких исследований, передает Информбюро.

"Индусы, которые говорили, что они делают исследования, но они только начали это делать. К тому же, они делают это для лиц старше 18 лет. Американцы делают от 15 и выше. Индусы уже отказались. Они сказали, что мы делать не будем. Американцы конкретно заявили, что мы берём только старше 15 лет", - сказала министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова.

Бабушка Вики в ответ на это заявление уточнила, что переговоры с учёными ещё продолжаются.

"Это неконкретная информация, я не хочу об этом говорить, но переговоры ещё продолжаются", - сообщила она.

Шестилетнюю Вику похитили и изнасиловали в конце августа 2016 года. Нашли девочку в тяжёлом состоянии в районе дачного массива. девочку сперва лечили врачи из Актау. Позже её транспортировали в Астану.

В столице пострадавшую осмотрел российский профессор Сергей Царенко. Журналистам он сообщил, что диагноз "смерть мозга" в современной медицине давно приравнивается к смерти человека. Однако, отключать девочку от аппарата никто не будет, так как это противоречит законодательству Казахстана.

Подозреваемого в совершении изнасилования шестилетней Вики полицейские задержали. Сейчас он находится под арестом. Сообщается, что мужчина дал признательные показания. По словам родственников девочки, задержанный находится на учёте в психбольнице.