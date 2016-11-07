Главного контролёра школ и детсадов в Актобе отправили в колонию на 3 года

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Главного контролёра школ и детсадов в Актобе отправили в колонию на 3 года

7 ноября суд приговорил Акимгерея Кушербаева к трем годам колонии, его супругу Сагадат Сырбаеву к одному году ограничения свободы. Об этом сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Кушербаева обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он брал деньги с работников школ за прохождение аттестации, но на решение аттестационной комиссии влиять не мог.

По материалам дела, он брал взятки, используя свое служебное положение. Ему дали 3 года колонии общего режима, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах.

Его супругу Сагадат Сырбаеву также обвинили в мошенничестве. Женщина работала директором Илекской средней школы.

По версии суда, директор школы №18 попросил Сырбаеву, чтобы ее супруг помог аттестовать школу. Она пообещала, что передаст просьбу мужу. После директор передал ей 500 тысяч тенге для Кушербаева за положительное решение по аттестации.

Сырбаевой дали 1 год ограничения свободы с конфискацией имущества и к принудительному труду на 60 часов.

Суд учел, что у подсудимых трое детей, один из которых несовершеннолетний.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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