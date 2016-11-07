Боеприпасы и пистолеты обнаружили в автобусе на границе Казахстана и Кыргызстана

«Оружие было обнаружено в пассажирском рейсовом автобусе «Неоплан», сообщением Бишкек - Шымкент при углубленном досмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. Находка была тщательно спрятана среди груза - прикреплена к задней части корпуса телевизора, который находился в коробке и со слов водителей автобуса груз является «передачей», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в ПС КНБ, этим рейсом следовало 30 человек. Задержаны два водителя рейсового автобуса.