Боеприпасы и пистолеты обнаружили в автобусе на границе Казахстана и Кыргызстана

На казахстанско-кыргызской границе пресечен провоз пистолетов и боеприпасов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Нарядом пункта пропуска «Кордай» Кордайского пограничного отряда пресечен незаконный провоз через государственную границу 2 пистолетов «ПМ» и 9 патронов к нему.
«Оружие было обнаружено в пассажирском рейсовом автобусе «Неоплан», сообщением Бишкек - Шымкент при углубленном досмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. Находка была тщательно спрятана среди груза - прикреплена к задней части корпуса телевизора, который находился в коробке и со слов водителей автобуса груз является «передачей», - сообщили в пресс-службе.
Как отмечают в ПС КНБ, этим рейсом следовало 30 человек. Задержаны два водителя рейсового автобуса.
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