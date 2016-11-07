Аблязова могут экстрадировать в Казахстан

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Аблязова могут экстрадировать в Казахстан

Если будет отказано России и Украине, тогда Франции придется рассмотреть запрос Казахстана на основании конвенции ООН.

В Европе решается дальнейшая судьба беглого банкира Мухтара Аблязова, которого на родине подозревают в хищении шести миллиардов долларов. В Генеральной прокуратуре рассказали некоторые подробности уголовного дела.

Казахстанской стороне уже удалось обнаружить большую часть активов, выведенных за границу под видом кредитов. Речь идет о средствах «БТА банка». По словам старшего помощника генпрокурора по особым поручениям Улукбека Максатбекулы, даже сейчас выявляются новые эпизоды финансового преступления банкира. В надзорном органе не исключают, что сумма ущерба в будущем может возрасти.

Казахстанские следователи, говорит прокурор, испытывают некоторые сложности, поскольку не все страны готовы содействовать по делу Мухтара Аблязова. К примеру, любую информацию органы юстиции США предоставляют за полгода, тогда как в европейских странах на наши запросы могут отвечать годами, поскольку подсудимые часто оспаривают это решение в суде.

По словам старшего помощника генпрокурора по особым поручениям, если экс-главу БТА Мухтара Аблязова не выдадут партнерам по СНГ, то Франции, где и содержится беглый банкир, придется рассмотреть экстрадицию Аблязова напрямую в Казахстан.

Улукбек Максатбекулы, старший помощник генпрокурора РК по особым поручениям:

- Казахстан не член Европейской конвенции. К сожалению, наш запрос в 2013 году до сих пор в МЮ и он не будет рассмотрен до запроса Украины и России. Украина не прошла стадию правительства, а Россия в последней стадии. Мы ожидаем в ближайшие месяцы результаты. Если будет отказано России и Украине, тогда Франции придется рассмотреть запрос Казахстана на основании конвенции ООН.

Напомним, Мухтар Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года. В Казахстане «беглому» банкиру грозит до 13 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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