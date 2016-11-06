Два автомобиля сгорели дотла после ДТП в Алматы

В Алматы в результате ДТП два автомобиля Audi и Toyota сгорели дотла, пострадали трое, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел напротив мечети по пр. Аль-Фараби, не доезжая до ул. Ходжанова. По словам очевидцев Audi следовал по проспекту в западном направлении с включенным аварийным сигналом. По неизвестной причине в иномарку сзади врезалась водитель Toyota Corolla . От удара Audi начала гореть, немного позже загорелась и сама Corolla.