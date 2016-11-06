Два автомобиля сгорели дотла после ДТП в Алматы

В Алматы в результате ДТП два автомобиля Audi и Toyota сгорели дотла, пострадали трое, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел напротив мечети по пр. Аль-Фараби, не доезжая до ул. Ходжанова. По словам очевидцев Audi следовал по проспекту в западном направлении с включенным аварийным сигналом. По неизвестной причине в иномарку сзади врезалась водитель Toyota Corolla. От удара Audi начала гореть, немного позже загорелась и сама Corolla.
В этот момент по противоположной дороге ехал водитель Toyota Land Cruiser. Увидев произошедшее, он пошел на разворот. Мужчина прицепил тросом Toyota Corolla и попытался расцепить автомобили. Однако внедорожник "шлифовал" асфальт и не мог сдвинуться с места. Мужчина вышел из автомобиля и открыл салон Corolla, чтобы поставить ее на нейтралку. В этот момент на него полился бензин. Едва сделав шаг назад, он загорелся. Водитель внедорожника получил ожоги правой стороны тела. Прибывшая бригада скорой оказала ему первую медицинскую помощь. Водителей Audi и Toyota забрали в больницу.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.