Плач младенца спас семью от гибели в пожаре в Осакаровке

В середине октября в поселке
Встревоженная молодая женщина сообщила, что в ее доме горит крыша. Как выяснилось, проснувшийся ночью грудной ребенок заплакал и разбудил мать, которая увидела, что в доме начинается пожар. Женщина с детьми выбежала на улицу и позвонила в пожарную часть.
Незамедлительно по тревоге на место происшествия выехал пожарный расчет. По прибытии к месту вызова, пожарных встречала у подъезда хозяйка дома. С ее слов удалось выяснить, что в доме уже никого нет, ей с тремя детьми удалось самостоятельно покинуть помещение, в котором произошло возгорание.
«Пожарные произвели разведку и обнаружили, что горит деревянная межкомнатная перегородка, пол и потолочные перекрытия, на общей площади 7 кв метров. Было отключено электричество и подан ствол «Б» на тушение. Пожар был успешно ликвидирован», — говорит исполняющий обязанности начальника пожарной части, капитан гражданской защиты Юрий Грибоедов.
«Можно сказать, обычный, рядовой, среднестатистический пожар, на котором все более-менее благополучно закончилось, по крайне мере, обошлось без жертв. Но все могло закончиться трагически, если бы не четырехмесячный сынишка хозяйки дома», — рассказал Грибоедов.
«Меруерт Мустафина — многодетная мать, в семье четверо детей. Муж часто бывает в разъездах, на заработках, так было и в этот раз. Старшая дочь на момент пожара находилась в гостях у тети. Мама с тремя детьми — шестилетней Миланой, двухлетней Любой и, самым младшим, четырехмесячным Алишером, находилась дома. И неизвестно, чем закончился бы этот пожар, если бы четырехмесячный малыш не начал плакать среди ночи. Мама проснулась и обнаружила, что в доме полыхает огонь», — рассказал капитан Грибоедов.
Мать с тремя малышами успела вовремя выбраться наружу и вызвать пожарных.
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