Плач младенца спас семью от гибели в пожаре в Осакаровке

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Плач младенца спас семью от гибели в пожаре в Осакаровке

В середине октября в поселке Осакаровка Карагандинской области произошел случай, едва не закончившийся трагедией. В пожарную часть поступил звонок от 32-летней местной жительницы Меруерт Мустафиной, передает ИА «NewTimes.kz».

Встревоженная молодая женщина сообщила, что в ее доме горит крыша. Как выяснилось, проснувшийся ночью грудной ребенок заплакал и разбудил мать, которая увидела, что в доме начинается пожар. Женщина с детьми выбежала на улицу и позвонила в пожарную часть.

Незамедлительно по тревоге на место происшествия выехал пожарный расчет. По прибытии к месту вызова, пожарных встречала у подъезда хозяйка дома. С ее слов удалось выяснить, что в доме уже никого нет, ей с тремя детьми удалось самостоятельно покинуть помещение, в котором произошло возгорание.

«Пожарные произвели разведку и обнаружили, что горит деревянная межкомнатная перегородка, пол и потолочные перекрытия, на общей площади 7 кв метров. Было отключено электричество и подан ствол «Б» на тушение. Пожар был успешно ликвидирован», — говорит исполняющий обязанности начальника пожарной части, капитан гражданской защиты Юрий Грибоедов.

«Можно сказать, обычный, рядовой, среднестатистический пожар, на котором все более-менее благополучно закончилось, по крайне мере, обошлось без жертв. Но все могло закончиться трагически, если бы не четырехмесячный сынишка хозяйки дома», — рассказал Грибоедов.

«Меруерт Мустафина — многодетная мать, в семье четверо детей. Муж часто бывает в разъездах, на заработках, так было и в этот раз. Старшая дочь на момент пожара находилась в гостях у тети. Мама с тремя детьми — шестилетней Миланой, двухлетней Любой и, самым младшим, четырехмесячным Алишером, находилась дома. И неизвестно, чем закончился бы этот пожар, если бы четырехмесячный малыш не начал плакать среди ночи. Мама проснулась и обнаружила, что в доме полыхает огонь», — рассказал капитан Грибоедов.

Мать с тремя малышами успела вовремя выбраться наружу и вызвать пожарных.

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