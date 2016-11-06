Председатель суда рассказал, что ждет алматинского стрелка после приговора

Громкое дело Кулекбаева прокомментировал председатель межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Какимжанов Мартпек Ашимович, передает Zakon.kz.

Пресс-секретарь городского суда Алматы разместил у себя на странице в социальной сети Facebookвидеоролик с комментариями по делу Кулекбаева.

Как пояснил пресс-секретарь, «несмотря на то, что приговор не вступил в законную силу, но учитывая большой резонанс данного дела и возникшие в соц.сетях вопросы относительно вынесения исключительной меры наказания, представляем разъяснение обстоятельств совершенных преступлений и юридических оснований вынесения приговора».

Председатель суда сначала дает разъяснения по делу, напоминая, в чем заключалось преступление Кулекбаева, совершенное 18 июля и рассказав все подробности нападения на РОВД в деталях. Затем Какимжанов сообщает, что Кулекбаев будет содержаться в строгой одиночной камере до тех пор, пока будет действовать мораторий на смертный приговор, введенный указом Президента РК в 2003 году.

Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.

Кулекбаева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.255 ч.4 (акт терроризма); 99 ч.2 (убийство двух и более лиц); 24 ч.3;99 ч.2 (покушение на убийство); 192 ч.4 (разбойное нападение группой лиц); 287 ч.4 (незаконный оборот оружия); 288 ч.2 (незаконное изготовление оружия); 291 ч.4(хищение оружия); 200 ч.4 (угон автомобиля); 126 ч.2 (незаконное лишение свободы) УК РК.

Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.