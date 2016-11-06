Председатель суда рассказал, что ждет алматинского стрелка после приговора

Громкое дело Кулекбаева прокомментировал председатель межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Какимжанов Мартпек Ашимович, передает Zakon.kz.
Пресс-секретарь городского суда Алматы разместил у себя на странице в социальной сети Facebookвидеоролик с комментариями по делу Кулекбаева.
Как пояснил пресс-секретарь, «несмотря на то, что приговор не вступил в законную силу, но учитывая большой резонанс данного дела и возникшие в соц.сетях вопросы относительно вынесения исключительной меры наказания, представляем разъяснение обстоятельств совершенных преступлений и юридических оснований вынесения приговора».
Председатель суда сначала дает разъяснения по делу, напоминая, в чем заключалось преступление Кулекбаева, совершенное 18 июля и рассказав все подробности нападения на РОВД в деталях. Затем Какимжанов сообщает, что Кулекбаев будет содержаться в строгой одиночной камере до тех пор, пока будет действовать мораторий на смертный приговор, введенный указом Президента РК в 2003 году.
Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.
Кулекбаева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.255 ч.4 (акт терроризма); 99 ч.2 (убийство двух и более лиц); 24 ч.3;99 ч.2 (покушение на убийство); 192 ч.4 (разбойное нападение группой лиц); 287 ч.4 (незаконный оборот оружия); 288 ч.2 (незаконное изготовление оружия); 291 ч.4(хищение оружия); 200 ч.4 (угон автомобиля); 126 ч.2 (незаконное лишение свободы) УК РК.
Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.
По данным МВД РК, в 10.54 час. подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.
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