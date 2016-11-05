11-летнего мальчика-аутиста убили возле Талдыкоргана

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11-летнего мальчика-аутиста нашли мертвым близ Талдыкоргана. В убийстве подозревается 24-летний мужчина, он задержан, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Выяснилось, что убийство произошло 2 ноября в селе Шымыр Ескельдинского района, где к полицейским обратилась супружеская пара за содействием в поисках 11-летнего мальчика. Вскоре полицейские установили, что ребенка, страдавшего аутизмом, возможно, увел из дома односельчанин. Подозреваемого, скрывавшегося в Талдыкоргане, стражи порядка задержали в течение последующих нескольких часов. Тело ребенка обнаружили позднее на окраине села.

"По подозрению в совершении убийства несовершеннолетнего жителя села Шымыр сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний односельчанин.

Подозреваемый мужчина водворен под стражу, обстоятельства устанавливаются. Расследование взято на контроль департаментом внутренних дел Алматинской области", — сообщили в ответе на письменный запрос Sputnik Казахстан в пресс-службе ДВД региона.

Местные жители отмечают, что ребенок в тот день без присмотра родителей находился дома один и не мог оказать сопротивление взрослому мужчине.