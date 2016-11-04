Профессор: У изнасилованной в Актау девочки нет шансов на улучшение состояния

В то же время врач отмечает, что девочку не будут отключать от аппаратов и врачи будут продолжать прикладывать все максимальные условия для поддержания жизни ребенка.

Профессор из России Сергей Царенко, приехавший в национальный центр материнства и детства Астаны для проведения мастер-класса, рассказал о состоянии изнасилованной девочки в Актау , отметив, что на сегодняшний день в современной медицине такие случаи являются необратимыми, передает Sputnik.

В филиал корпоративного фонда "University Medical Center" национального центра материнства и детства профессор приехал не в первый раз. В этом году он намерен оказать научно-практическую помощь казахстанским коллегам по внедрению международных технологий. В рамках визита врачи с участием профессора планируют провести консультации для детей с тяжелыми повреждениями центральной нервной системы , в том числе – для шестилетней пациентки из Актау .

"Я посмотрел сложных пациентов, включая и эту девочку. История, которая не может меня не печалить, как отца уже выросших девочек. Тем не менее, если говорить как врач, то ситуация, с моей точки зрения, не будет улучшаться. Сделано максимум усилий. В принципе, я консультировал казахстанских врачей заочно. Медики из Москвы и зарубежья прониклись историей этого ребенка, но все усилия, чтобы ее спасти, не оказали нужного эффекта. В целом, нужно констатировать, что у ребенка нет шанса на улучшение", - сказал Царенко в беседе с журналистами.

Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане нет закона, как в России, когда смерть мозга приравнивается к смерти человека.

"Всегда смерь мозга приравнивается к смерти человека. В современной медицине это считается малообратимым… Сейчас речь о том, что количество времени, сколько она будет в реанимации, предугадать нельзя, но оно конечное. Можно сказать, что ребенок погиб", - сказал специалист.

На сегодняшний день, по его словам, существует тест, чтобы определить критерии, насколько повреждены структуры, отвечающие за дыхания, однако на данном этапе такой тест проводить нежелательно, так как есть риск ухудшения состояния. В то же время врач отмечает, что ребенка не будут отключать от аппаратов.

"Мы не будем отключать ее от аппаратов, переставать давать лекарства. Мы будем продолжать прикладывать все максимальные условия, насколько безнадежными они не казались бы. За ребенком будут ухаживать, кормить и прочее. Но мы должны понять, наше понимание, что мозг перешел в эту необратимую стадию, с которой она не вернется", - заключил Царенко.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.

Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. На одной из пригородных строек 23 августа полицейские задержали возможного подозреваемого. Однако позже его отпустили. Источник сообщил, что у мужчины есть алиби.

Спустя неделю ребенок был перевезен из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане. По подозрению в совершении преступления арестован мужчина.