У Жаманкулова ухудшилось состояние здоровья

Сейчас он находится у себя дома.

Ухудшилось состояние здоровья задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств известного актера и продюсера Тунгышбая Жаманкулова, передает МИА «Казинформ».

«Тунгышбай ага дома. Сейчас чувствует себя лучше. Отдыхает. Здоровье... не знаю... сейчас непонятно. Говорит, что пойдет в больницу. Давайте, подождем. Он придет в себя и все расскажет. Пока не будем гадать», - сказал ответивший на телефонный звонок по домашнему номеру актера и отказавшийся назвать себя.

3 ноября Тунгышбай Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог». Сейчас он находится у себя дома.

Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым Т., Юдиной Н. и Искаковой Г.