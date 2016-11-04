У Жаманкулова ухудшилось состояние здоровья

Сейчас он находится у себя дома.
Ухудшилось состояние здоровья задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств известного актера и продюсера Тунгышбая Жаманкулова, передает МИА «Казинформ».
«Тунгышбай ага дома. Сейчас чувствует себя лучше. Отдыхает. Здоровье... не знаю... сейчас непонятно. Говорит, что пойдет в больницу. Давайте, подождем. Он придет в себя и все расскажет. Пока не будем гадать», - сказал ответивший на телефонный звонок по домашнему номеру актера и отказавшийся назвать себя.
3 ноября Тунгышбай Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог». Сейчас он находится у себя дома.
Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым Т., Юдиной Н. и Искаковой Г.
2 ноября стало известно, что задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма "Феникс".
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