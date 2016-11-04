Аэропорт Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Аэропорт Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сообщение оказалось ложным.

Посетителей Международного аэропорта Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе, передает Zakon.kz.

"04 ноября на пульт 102 в 11.25 поступил анонимный звонок, сообщивший о бомбе на территории аэропорта. Данная информация была доведена до руководства и служб аэропорта, отвечающих за безопасность, службы по ЧС г. Алматы, полиции и компетентных органов. Незамедлительно началась экстренная эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта из здания терминала. В 11.49 работа по обслуживанию пассажиров, воздушных судов и багажа была возобновлена, так как выяснилось, что звонок оказался ложным", - сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook.

В настоящее время работа всех служб аэропорта полностью восстановлена. Правоохранительными органами ведется расследование по данному факту.

"АО "Международный аэропорт Алматы" устанавливает размер ущерба, вызванного вынужденным простоем и сбоем в работе систем аэропорта", - отметили в пресс-службе ведомства.

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