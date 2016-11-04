200 тысяч тенге выплатит женщина за пост в Facebook

Женщина неоднократно опубликовывала сообщение с фотографией жителя столицы о совершении им преступления насильственного характера в отношении несовершеннолетнего ребенка 5-6 лет.

Женщина выплатит моральный вред за распространение ложной информации, сообщает пресс-служба суда города Астаны.

"Женщина, в социальной сети Facebook неоднократно опубликовывала сообщение с фотографией жителя столицы о совершении им преступления насильственного характера в отношении несовершеннолетнего ребенка 5-6 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, она обратилась в органы полиции с заявлением в отношении жителя столицы. В ходе досудебного расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала отрицательные результаты. Уголовное дело в отношении жителя столицы было прекращено за недоказанностью вины последнего.

В результате публикации недостоверных сведений, задета честь, достоинство и деловая репутация мужчины.

Алматинский районный суд Астаны обязал женщину опубликовать под своим именем в социальной сети Facebook опровержение сведений опубликованных ею в отношении жителя столицы и взыскал в пользу него в счет возмещения морального вреда денежную компенсацию в сумме 200 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.