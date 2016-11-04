Жаманкулов признался в хищении 69 млн тенге

Похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды.

Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма «Феникс», в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб, сообщает Нацбюро по противодействию коррупции.

Он подтвердил факты обналичивания и показал, что похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды.

Одновременно Жаманкулов заявил ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде залога и освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в соответствии со ст. 65 УК РК.

"3 ноября Тунгышбай Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог».

Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым Т., Юдиной Н. и Искаковой Г.", - говорится в сообщении.