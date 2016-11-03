Бахытбек Есентаев: Я не виновен

Адвокаты намерены подать апелляционную жалобу.

В своем последнем слове на заседании межрайонного специализированного суда по уголовным делам Алматинской области Бахытбек Есентаев заявил, что он не виновен, сообщает МИА "Казинформ".

"Бахытбек Есентаев в своем последнем слове на суде сказал, что он не виновен и не собирался убивать Баян. Однако суд не учел его слов. Напротив, его признали виновным в покушении на убийство. Это не так. Бахытбек только нанес телесные повреждения. Поэтому, мы не согласны с тем, в чем обвиняют Бахытбека Есентаева", - сказал защитник подсудимого Бекболат Жексеитов.

Адвокаты намерены подать апелляционную жалобу. Следует отметить, что в ходе судебного заседания Бахытбек Есентаев был оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Он был признан виновным по статье о покушении на убийство и приговорен к 9 годам тюремного заключения. На последнее судебное заседание не пришли ни дочери Есентаева, ни его бывшая супруга Баян Максаткызы.

По статьям 120 (изнасилование) и 121 ( насильственные действия сексуального характера ) он был оправдан.

Защита Бахытбека Есентаева намерена обжаловать приговор.

Напомним, 19 октября в здании Межрайонного специализированного суда Талдыкоргана проходило разбирательство уголовного дела. В качестве обвиняемого выступал Бахытбек Есентаев, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги Баян. В ходе слушаний стало известно, что продюсер просит суд не лишать свободы своего супруга.

"Баян Есентаева простила своего мужа и просит суд не лишать его свободы, а дать ему другое наказание за его деяния, которые он совершил по отношению к ней. Я считаю, это достойный мужской поступок, который исходит от Баян Есентаевой", - сообщил журналистам адвокат истицы Марат Аскарбеков.