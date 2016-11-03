Бахытбек Есентаев: Я не виновен

Адвокаты намерены подать апелляционную жалобу.
В своем последнем слове на заседании межрайонного специализированного суда по уголовным делам
"Бахытбек Есентаев в своем последнем слове на суде сказал, что он не виновен и не собирался убивать Баян. Однако суд не учел его слов. Напротив, его признали виновным в покушении на убийство. Это не так. Бахытбек только нанес телесные повреждения. Поэтому, мы не согласны с тем, в чем обвиняют Бахытбека Есентаева", - сказал защитник подсудимого Бекболат Жексеитов.
Адвокаты намерены подать апелляционную жалобу. Следует отметить, что в ходе судебного заседания Бахытбек
По статьям 120 (изнасилование) и 121 (
Защита Бахытбека Есентаева намерена обжаловать приговор.
Напомним, 19 октября в здании Межрайонного специализированного суда
"Баян Есентаева простила своего мужа и просит суд не лишать его свободы, а дать ему другое наказание за его деяния, которые он совершил по отношению к ней. Я считаю, это достойный мужской поступок, который исходит от Баян Есентаевой", - сообщил журналистам адвокат истицы Марат Аскарбеков.
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