​Органы опеки попросят оставить с отцом избитую матерью девочку из Павлодара

Мать ребенка объясняет произошедшее избиение психологическим состоянием и нервным срывом.

Органы опеки попросят суд оставить с отцом маленькую девочку из Павлодара , которую избила собственная мать. Об этом сообщили в секторе опеки и попечительства городского отдела образования, передает Sputnik.

Дело о лишении женщины родительских прав будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Павлодарской области под председательством судьи Махаббат Ахметбековой. Назначена дата судебного разбирательства.

Мать Айлин объясняет произошедшее избиение психологическим состоянием и нервным срывом.