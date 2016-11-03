​Органы опеки попросят оставить с отцом избитую матерью девочку из Павлодара

Мать ребенка объясняет произошедшее избиение психологическим состоянием и нервным срывом.
Органы опеки попросят суд оставить с отцом маленькую девочку из Павлодара, которую избила собственная мать. Об этом сообщили в секторе опеки и попечительства городского отдела образования, передает Sputnik.
Дело о лишении женщины родительских прав будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Павлодарской области под председательством судьи Махаббат Ахметбековой. Назначена дата судебного разбирательства.
Мать Айлин объясняет произошедшее избиение психологическим состоянием и нервным срывом.
Напомним в Instagram появились два видео, на которых женщина, нецензурно выражаясь, избивает плачущего ребенка. Подпись к одному из них гласит о том, что женщина из Павлодара избивает свою дочь, шантажируя бывшего мужа. Позже полиция установила личность матери. Ею оказалась жительница Павлодара 1982 года рождения. В отношении женщины проводится досудебное расследование по ст. 140 ч.2 УК РК (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и за жестокое обращение с несовершеннолетними). Ребенок 2012 года рождения помещен в детский приют.
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