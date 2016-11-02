Какие сроки получили подельники Кулекбаева

Исковые заявления потерпевших были частично удовлетворены, и в их пользу с осужденных взыскана внушительная сумма.

Остальные пять фигурантов дела о теракте в Алматы получили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10,5 лет лишения свободы, передает Zakon.kz.

Напомним, вместе с Русланом Кулекбаевым суду были преданы еще пять человек.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, подсудимый Рафик Лю, обвиняемый по статьям 188 ч.4; 288 ч.1; 287 ч.4 УК РК, был признан виновным и окончательно к отбытию наказания ему назначено 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как стало известно, он уже был судим, в 2007 году. Срок отбытия наказания исчислять с 19 августа 2016 года.

Жасулан Сапарбеков, обвиняемый по статьям 192 ч.4; 287 ч.4 УК РК, признан виновным и ему назначено наказание в виде 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания исчислять с 28 июня 2016 года.

Ербол Кусаинов и Даурен Асембекулы, обвиняемые по статье 192 ч.4 УК РК, признаны виновными и приговорены к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нурсултан Абдимомын, обвиняемый по статье 287 ч.4, признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде залога изменена и осужденный взят под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания исчисляется со 2 ноября 2016 года.

Исковые заявления потерпевших были частично удовлетворены, и в их пользу с осужденных взыскана внушительная сумма.

Напомним, сегодня был вынесен приговор "алматинскому стрелку", который был осужден к смертной казни. Как стало известно, Кулекбаев отказался от обжалования решения суда.