Кулекбаев отказался обжаловать смертный приговор

Причиной отказа террориста Руслана Кулекбаева от подачи апелляционной жалобы, стала приверженность салафизму.
Руслан Кулекбаев, приговоренный к смертной казни за убийство в июле в Алматы десяти человек, отказывается от подачи апелляционной жалобы, сказал агентству Sputnik Казахстан адвокат осужденного Габит Кусаинов.
"От апелляционной жалобы он отказывается, (так как - прим.) он придерживается нетрадиционного религиозного течения "салафизм", - отметил адвокат.
В суде Кулекбаев признал свою вину в убийствах нескольких сотрудников полиции и гражданских лиц.
Президент Казахстана в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.
Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.
По данным МВД РК, в 10.54 час. подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.