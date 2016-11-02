Кулекбаев отказался обжаловать смертный приговор

Причиной отказа террориста Руслана Кулекбаева от подачи апелляционной жалобы, стала приверженность салафизму.

Руслан Кулекбаев, приговоренный к смертной казни за убийство в июле в Алматы десяти человек, отказывается от подачи апелляционной жалобы, сказал агентству Sputnik Казахстан адвокат осужденного Габит Кусаинов.

"От апелляционной жалобы он отказывается, (так как - прим.) он придерживается нетрадиционного религиозного течения "салафизм", - отметил адвокат.

В суде Кулекбаев признал свою вину в убийствах нескольких сотрудников полиции и гражданских лиц.

Президент Казахстана в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.

Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.