Интересные факты о смертной казни в РК

Исторические факты применения смертной казни в Казахстане.
Как известно, в Казахстане сегодня вынесли смертный приговор «алматинскому стрелку» Руслану Кулекбаеву. Его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни. В ходе судебных слушаний он заявил, что примет любой приговор, и не раскаивается в совершенных преступлениях.
Эксперты отмечали, что в случае приговора к смертной казни, исполнить наказание не удастся из-за моратория, введенного 13 лет назад, передает zakon.kz.
Представляем вам несколько интересных фактов из истории применения смертной казни в РК.
1. В Казахстане в декабре 2003 года
2. Введение бессрочного моратория было осуществлено в рамках стремления государства к гуманизации уголовного законодательства и соответствию международным нормам.
4. До введения запрета на смертную казнь в Казахстане было исполнено 536 приговоров. С введением моратория к смертной казни в Казахстане было приговорено 5 человек.
5. Последний приговор о смертной казни был приведен в исполнение до объявления моратория в отношении 12 человек в 2003 году.
6. В качестве альтернативы смертной казни c 1 января 2004 года в Казахстане введено
7. Сейчас в Казахстане порядка 100 человек отбывают срок пожизненно. Единственное место, где отбывают срок пожизненно это печально известная тюрьма «
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9. Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее, чем по истечении одного года с момента его вступления в силу.
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11. В 2014 году звучали мнения о том, что Казахстану нужно полностью отказаться от смертной казни.
12. В процессе обсуждения новой редакции Уголовного кодекса, который вступил в силу с 2016 года, заместитель генерального прокурора Казахстана
13. После событий в
14. Некоторые правозащитники считают, что нужно ввести смертную казнь за наркоторговлю, педофилию и коррупцию. Отметим, что с 2018 года вступают в силу новые поправки, согласно которым в отношении совершеннолетних педофилов применяется химическая кастрация (путем периодического введения медицинских препаратов, понижающих половое влечение).
15. Смертная казнь предусмотрена уголовным законодательством многих цивилизованных государств за измену,
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