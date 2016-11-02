Интересные факты о смертной казни в РК

Исторические факты применения смертной казни в Казахстане.

Как известно, в Казахстане сегодня вынесли смертный приговор «алматинскому стрелку» Руслану Кулекбаеву. Его приговорили в совокупности к 68 годам, пожизненному сроку и смертной казни. В ходе судебных слушаний он заявил, что примет любой приговор, и не раскаивается в совершенных преступлениях.

Эксперты отмечали, что в случае приговора к смертной казни, исполнить наказание не удастся из-за моратория, введенного 13 лет назад, передает zakon.kz.

Представляем вам несколько интересных фактов из истории применения смертной казни в РК.

1. В Казахстане в декабре 2003 года президентом РК объявлен бессрочный мораторий на исполнение приговоров о смертной казни. Она заменяется пожизненным лишением свободы или лишением свободы на определенный срок с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

2. Введение бессрочного моратория было осуществлено в рамках стремления государства к гуманизации уголовного законодательства и соответствию международным нормам.

3. Смертная казнь в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена в 17 составах преступления и официально признается «исключительной мерой наказания» за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Точнее это: «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», « Геноцид », «Наемничество», «Государственная измена в военное время», «Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации», «Посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан», « Диверсия », «Акт терроризма», «Уклонение или отказ от несения воинской службы в военное время», « Дезертирство в военное время» и другие.

4. До введения запрета на смертную казнь в Казахстане было исполнено 536 приговоров. С введением моратория к смертной казни в Казахстане было приговорено 5 человек.

5. Последний приговор о смертной казни был приведен в исполнение до объявления моратория в отношении 12 человек в 2003 году.

6. В качестве альтернативы смертной казни c 1 января 2004 года в Казахстане введено пожизненное лишение свободы . Мораторий на казнь является бессрочным, хотя может быть отменен в любой момент.

7. Сейчас в Казахстане порядка 100 человек отбывают срок пожизненно. Единственное место, где отбывают срок пожизненно это печально известная тюрьма « Черный беркут » в Костанайской области неподалеку от пос. Житикара .

8. Расстрел , повешение, побиение камнями, инъекция, электрический стул, обезглавливание, газовая камера - вот список видов смертной казни, практикуемых в наше время. В Казахстане казнь осуществлялась посредством расстрела, как более гуманного способа.

9. Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее, чем по истечении одного года с момента его вступления в силу.

10. Смертная казнь не применяется к женщинам, несовершеннолетним и пожилым людям (старше 63 лет).

11. В 2014 году звучали мнения о том, что Казахстану нужно полностью отказаться от смертной казни.

12. В процессе обсуждения новой редакции Уголовного кодекса, который вступил в силу с 2016 года, заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель недвусмысленно выразил свою позицию: «Что касается полной отмены смертной казни, мы, конечно, как разработчики никогда на это не согласимся».

13. После событий в Актобе вновь возобновились разговоры об отмене моратория на исполнение приговоров к смертной казни за терроризм.

14. Некоторые правозащитники считают, что нужно ввести смертную казнь за наркоторговлю, педофилию и коррупцию. Отметим, что с 2018 года вступают в силу новые поправки, согласно которым в отношении совершеннолетних педофилов применяется химическая кастрация (путем периодического введения медицинских препаратов, понижающих половое влечение).