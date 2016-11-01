Еще одно нападение произошло около банка в Алматы

Пострадали двое. На данный момент состояние одного пациента оценивается как удовлетворительное. Второй от госпитализации отказался.
31 октября произошло разбойное нападение на клиента одного из банков, расположенных в бизнес - центре «Алатау Гранд» по ул.Тимирязева, между улицами Маркова и Байтурсынова. По предварительной информации, у пострадавшего пытались отнять сумку с деньгами. По данному факту расследуется уголовное дело по ст.192 УК РК.
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавшего в результате нападения неизвестных около банка, передает Zakon.kz.
"На месте происшествия за медицинской помощью обратились двое. Первому пациенту была оказана помощь на месте, от госпитализации отказался. Второй пациент был доставлен в больницу скорой неотложной помощи. Предварительный диагноз:
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