Еще одно нападение произошло около банка в Алматы

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Еще одно нападение произошло около банка в Алматы

Пострадали двое. На данный момент состояние одного пациента оценивается как удовлетворительное. Второй от госпитализации отказался.

31 октября произошло разбойное нападение на клиента одного из банков, расположенных в бизнес - центре «Алатау Гранд» по ул.Тимирязева, между улицами Маркова и Байтурсынова. По предварительной информации, у пострадавшего пытались отнять сумку с деньгами. По данному факту расследуется уголовное дело по ст.192 УК РК.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавшего в результате нападения неизвестных около банка, передает Zakon.kz.

"На месте происшествия за медицинской помощью обратились двое. Первому пациенту была оказана помощь на месте, от госпитализации отказался. Второй пациент был доставлен в больницу скорой неотложной помощи. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы. На данный момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.

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