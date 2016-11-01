Защита Баян Максаткызы просит оправдать Есентаева по предъявленным обвинениям

Баян Максаткызы простила своего бывшего мужа.

Резонансное дело по делу Бахытбека Есентаева нашло свое продолжение в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области , передает BNews.kz.

После прений в суде, назначенных на вторую половину дня, был объявлен перерыв до 11 часов 3 ноября 2016 года для подготовки подсудимого к последнему слову и вынесения вердикта присяжными заседателями .

«Мы считаем, что в его действиях нет состава ни одного из инкриминируемых ему преступлений, поэтому мы просили оправдать его по предъявленным обвинениям», - отметили адвокаты Максаткызы.

В областном суде пояснили, что на основании ст. 651 УПК РК, не подлежит разглашению обвинительная речь прокурора в закрытом судебном заседании до вынесения вердикта присяжными заседателями.

Напомним, что Баян Максаткызы решила простить своего бывшего мужа за преступление, имевшее место еще в начале лета текущего года.

Знаменитая на всю республику продюсер в прошлый раз заявила, что это ее собственное решение и отметила, что Есентаев был хорошим мужем.

Бахытбек Есентаев обвинялся по нескольким статьям, включающим попытку убийства с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера .