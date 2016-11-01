Родителей убили на глазах у сына в Уральске

По словам крёстной мальчика, он получил сильнейший шок, и сейчас практически не отходит от своего деда.

В Уральске во время застолья один из гостей зарезал супружескую пару, которая пришла в гости к друзьям вместе с 11-летним сыном. По словам крёстной мальчика Екатерины Горбуновой , он получил сильнейший шок, и сейчас практически не отходит от своего деда, передает «Уральская неделя».

Екатерина Горбунова рассказала , что Ирина и Алексей Зайцевы - родители Максима - 29 октября пошли в гости к соседям. В ходе возникшего конфликта один из гостей - 38-летний Игорь Алексеенко, не так давно вышедший с мест лишения свободы, нанёс обоим смертельные ножевые ранения.

- Ира и Леша были женаты уже 11 лет, они любили друг-друга, жили благополучно, дом-полная чаша,- дрожащим голосом рассказывает женщина. - У них двое своих детей - Максим, учится в 5 классе СОШ №13 и полуторогодовалая дочка. Также они воспитывали дочь сестры Ирины, третьеклассницу Вику. Нам рассказали, что Игорь сначала пырнул ножом Алексея, а когда Ирина кинулась его защитить, нанёс удары и ей.

В доме погибшей супружеской пары подготовка к похоронам идет полным ходом. На плите варится компот, тут и там женщины в черных платках тихонько режут овощи, то и дело всхлипывая.

- Мы все очень просим, - вдруг обращается ко мне мама Екатерины Горбуновой, женщина в фартуке и с заплаканными глазами. - Мы умоляем представителей органов опеки оставить детей с бабушкой. С родней им будет лучше, чем в детдоме. У деток есть бабушка, дедушка, куча родственников, мы сами поможем по мере возможностей.

Екатерина Горбунова рассказывает, что бабушка Максима - мама погибшей Ирины, второй день ни с кем не разговаривает, она целый день лежит в спальне в шоковом состоянии.

- Она страшно убита горем, - говорит Катя и вдруг не выдерживает, сама начинает плакать.

Женщина рассказывает, что двух старших детей - Максима и Вику сейчас забрал к себе отец Алексея, а маленькая дочка осталась с бабушкой в родном доме - она ничего не понимает, просто зовет маму и папу, ждет их.

По словам Горбуновой, ни Алексей, ни Ирина не являлись завсегдатаями мероприятий, где распивали спиртное, но почему в этот день они пошли в гости, где собралась пьющая компания, да и еще и с ребенком, ей неизвестно.

- В доме, где произошло убийство, постоянных гулянок не было. Хозяева молодые, не пьяницы, не наркоманы, - говорит пенсионерка Тамара Михайловна, свидетельница произошедшего. - В 12 ночи я услышала стук в свою квартиру и истошный вопль о помощи. Сама я не пошла, пошел мой сын, вызвали «Скорую помощь». Когда выносили парня, он еще был жив, весь хрипел. Его несли шестеро молодых парней, судя по одежде - не врачи. Врач шел рядом и нёс капельницу. Мне хозяйка квартиры сказала, что убийца без обуви сразу убежал с места происшествия. Как вытаскивали женщину, я не видела, но говорят, ей преступник перерезал горло. Мальчик их сидел на лестнице, дрожал весь, плакал.

- Игоря Алексеенко я знал, он был сожителем моей соседки Марины, - говорит мужчина, сосед погибших Зайцевых (фамилию назвать отказался). - Он недавно вернулся с тюрьмы, где сидел 5 лет. Игорь был с виду адекватным человеком. Я бы никогда не подумал про него, что он запросто мог убить человека.