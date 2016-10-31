Женщина из ВКО, повесившая троих детей, страдала психическим растройством

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Женщина из ВКО, повесившая троих детей, страдала психическим растройством

Досудебное расследование по факту убийства троих детей было прекращено в связи со смертью подозреваемой. При этом факт о доведении до самоубийства не нашел подтверждения, передает YK-news.kz.

Молодая женщина, которая задушила своих троих детей, после чего покончила с собой, имела признаки психического расстройства. Факт доведения до самоубийства со стороны свекра и мужа не подтвердился.

Напомним, трагедия произошла в конце апреля. Жительница Шемонаихи сначала убила своих детей, затем покончила жизнь самоубийством. В июне генеральный прокурор РК Жакип Асанов заявил, что к трагедии могли привести длительные издевательства со стороны свекра и мужа погибшей.

Недавно областное надзорное ведомство сообщило, что в трагедии нет вины родственников.

- Посмертная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза в отношении погибшей женщины установила, что при жизни у нее имелись признаки психического расстройства, - рассказали в прокуратуре ВКО. - Перед тем, как совершить убийство, а после наложить на себя руки, горожанка находилась в болезненном состоянии, что и послужило причиной дальнейшего преступления.

Досудебное расследование по факту убийства было прекращено в связи со смертью подозреваемой. А факт о доведении до самоубийства не нашел подтверждения.

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