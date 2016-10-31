Пропавшего 21 сентября жителя Астаны нашли утопленным вместе с машиной

Подозреваемый в убийстве задержан.

Полицейские нашли мертвым пропавшего 40-летнего Ерболата Жаксыгельдина, передает Zakon.kz.

"Для розыска пропавшего 40-летнего жителя Астаны, который на своей автомашине выехал в Карагандинскую область и пропал, руководством Департамента внутренних дел была создана оперативно-поисковая группа. При проведении поисковых мероприятий в одном из водоемов Карагандинской области сотрудниками полиции была найдена машина, в салоне которой обнаружен труп без вести пропавшего", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 1 УК РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 октября сотрудники управления криминальной полиции задержали 30-летнего жителя г. Абай , который признался, что 23 сентября у себя дома из-за неприязненных отношений убил Ерболата Жаксыгельдина. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело на машине и утопил ее в водоеме.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.