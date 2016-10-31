Назначена дата нового рассмотрения дела Акжаркын Турлыбай

В нем примут участие адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов и представители консульского отдела Посольства РК в КНР.
Новое заседание суда первой инстанции в отношении гражданки РК Акжаркын Турлыбай состоится 2 ноября 2016 года в г.
«Заседание назначено на 2 ноября. В нем примут участие адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов и представители консульского отдела Посольства РК в КНР. Мама Акжаркын приехать в этот раз не сможет», - сказал руководитель консульского отдела Посольства РК в КНР Болат Сырлыбаев.
Напомним, 21-летняя гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в
Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В здании Высшего народного суда провинции
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