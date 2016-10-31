Назначена дата нового рассмотрения дела Акжаркын Турлыбай

В нем примут участие адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов и представители консульского отдела Посольства РК в КНР.

Новое заседание суда первой инстанции в отношении гражданки РК Акжаркын Турлыбай состоится 2 ноября 2016 года в г. Гуанчжоу провинции Гуандун КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Заседание назначено на 2 ноября. В нем примут участие адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов и представители консульского отдела Посольства РК в КНР. Мама Акжаркын приехать в этот раз не сможет», - сказал руководитель консульского отдела Посольства РК в КНР Болат Сырлыбаев.

Напомним, 21-летняя гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию , чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ( ЦАРИКЦ ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии.

7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.