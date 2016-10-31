Назначена дата нового рассмотрения дела Акжаркын Турлыбай

Автор:
Назначена дата нового рассмотрения дела Акжаркын Турлыбай

В нем примут участие адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов и представители консульского отдела Посольства РК в КНР.

Новое заседание суда первой инстанции в отношении гражданки РК Акжаркын Турлыбай состоится 2 ноября 2016 года в г. Гуанчжоу провинции Гуандун КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Заседание назначено на 2 ноября. В нем примут участие адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов и представители консульского отдела Посольства РК в КНР. Мама Акжаркын приехать в этот раз не сможет», - сказал руководитель консульского отдела Посольства РК в КНР Болат Сырлыбаев.

Напомним, 21-летняя гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии.

7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В здании Высшего народного суда провинции Гуандун последние два года решается судьба казахстанской студентки.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
29.10.2016, 14:59
  
Журналисты 19 изданий в Актобе просят суд открыть процесс по нападениям 5 июня 2
30.10.2016, 13:04
  
Казахстанский велосипедист выиграл «Тур Хайнань»
28.10.2016, 10:43
  
Суд разрешил родителям Фриске видеться с внуком 1
27.10.2016, 17:30
  
Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября
27.10.2016, 15:47
  
Руслан Кулекбаев: Я приму любое наказание 16
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Кайрат Нуртас попал в ДТП и чудом выжил
Эксперты считают, что жираф Мелман в зоопарке Алматы умер от отравления
Вступившись за дочку, женщина нанесла сожителю удар ножом в сердце
В Шымкенте мужчина устроил стрельбу на рынке из-за долга
В Алматы сотрудники автомойки разбили Лексус клиента 2
Жестоко избитая матерью девочка из Павлодара на время суда останется с отцом
​Страшное ДТП в Алматинской области: 5 человек погибли, 5 травмированы
Жительница Павлодара избившая свою дочь попросила прощения у казахстанцев 2
Читатели сообщили: в­ Хромтау подожгли маш­ину прокурора 2
Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября