Кайрат Нуртас попал в ДТП и чудом выжил

Артист попал в ДТП в Кызылординской области.

Певец Кайрат Нуртас минувшей ночью попал в ДТП в Кызылординской области . Об этом на своей странице Instagram сообщила его мать Гульзира Айдарбекова, передает Zakon.kz.

"Да, Кайрат на самом деле попал в аварию, именно в этой машине. С ним все в порядке, но он получил ушибы обеих ног. Благодаря Аллаху ноги не сломаны. Забинтовав их, он выступил в Казалы. Слушатели даже ничего не заметили. Я пишу это потому, что на мою страничку в инстаграме пришло очень много писем с вопросами об аварии. Спасибо всем за теплые слова и за молитвы о моем сыне", - написала Гульзира.