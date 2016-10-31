Кайрат Нуртас попал в ДТП и чудом выжил

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Кайрат Нуртас попал в ДТП и чудом выжил

Артист попал в ДТП в Кызылординской области.

Певец Кайрат Нуртас минувшей ночью попал в ДТП в Кызылординской области. Об этом на своей странице Instagram сообщила его мать Гульзира Айдарбекова, передает Zakon.kz.

"Да, Кайрат на самом деле попал в аварию, именно в этой машине. С ним все в порядке, но он получил ушибы обеих ног. Благодаря Аллаху ноги не сломаны. Забинтовав их, он выступил в Казалы. Слушатели даже ничего не заметили. Я пишу это потому, что на мою страничку в инстаграме пришло очень много писем с вопросами об аварии. Спасибо всем за теплые слова и за молитвы о моем сыне", - написала Гульзира.

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