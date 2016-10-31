Эксперты считают, что жираф Мелман в зоопарке Алматы умер от отравления

Ветеринары получили результаты вскрытия и сделали однозначные выводы.
Исследовав результаты вскрытия жирафа Мелмана, который скончался в алматинском зоопарке, ветеринары пришли к выводу, что он умер от отравления. Об этом пишет «Казинформ».
У животного была температура - 32,3 градуса, наблюдались судороги,
Профессор ветеринарных наук, хирург Канат Орынханов сообщил, что реанимация проводилась 45 минут. Были введены такие препараты, как кальция хлорид, глюкоза, интоксан и т.д. Животное пало примерно через 1-1,5 часа от начала клинических признаков заболевания. Картина вскрытия показала атонию рубца и преджелудков, острое расширение рубца, острую венозную гиперемию и
Заключение вскрытия: на основании предварительных данных и клиническом проявлении болезни и результатов патологоанатомического вскрытия можно заключить, что смерть жирафа наступила от общей
«При инфекционных заболеваниях повышается температура тела, в нашем случае идет понижение на 6-6,5 С, тогда как при отравлениях как раз-таки идет понижение температуры. Судорожный синдром - регистрируется при некоторых заболеваниях, таких как
«Жираф является жвачным животным, то есть пищеварение идет за счет брожения и образования летучих жирных кислот, при атонии объем газов повышается и растет давление на органы грудной полости, что может привести к отеку легких, так же при брожении выделяются газы, часть которых должна выводиться из организма (метан, сероводород и т.д.). Из-за того, что продвижение пищевых масс замедлено, бродильные и гнилостные процессы усиливаются, и газов образуется больше», - считает профессор.
Орынханов отметил, что с учетом данных анамнеза, клинических признаков и результатов вскрытия факт
Заместитель директора центра ветеринарии Алматы Жолкельды Тлесбаев также отметил, что по всем клиническим признакам идет стопроцентное отравление. Ветеринарный врач Надежда Хавина также предположила, что причина смерти - сильная интоксикация.
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