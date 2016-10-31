Эксперты считают, что жираф Мелман в зоопарке Алматы умер от отравления

Ветеринары получили результаты вскрытия и сделали однозначные выводы.

Исследовав результаты вскрытия жирафа Мелмана, который скончался в алматинском зоопарке, ветеринары пришли к выводу, что он умер от отравления. Об этом пишет «Казинформ».

У животного была температура - 32,3 градуса, наблюдались судороги, коматозное состояние , острое течение заболевания. Прием пищи и воды происходил без затруднений.

Профессор ветеринарных наук, хирург Канат Орынханов сообщил, что реанимация проводилась 45 минут. Были введены такие препараты, как кальция хлорид, глюкоза, интоксан и т.д. Животное пало примерно через 1-1,5 часа от начала клинических признаков заболевания. Картина вскрытия показала атонию рубца и преджелудков, острое расширение рубца, острую венозную гиперемию и отек легких и расширение обеих половин сердца.

Заключение вскрытия: на основании предварительных данных и клиническом проявлении болезни и результатов патологоанатомического вскрытия можно заключить, что смерть жирафа наступила от общей интоксикации организма в результате застоя кормовых масс в преджелудках. « Анализ крови , содержимого желудка, биопроб с территории вольера не выявили природу интоксикации», - говорит специалист.

«При инфекционных заболеваниях повышается температура тела, в нашем случае идет понижение на 6-6,5 С, тогда как при отравлениях как раз-таки идет понижение температуры. Судорожный синдром - регистрируется при некоторых заболеваниях, таких как листериоз , пироплазмоз, бешенство . В нашем случае бак-посевы и исследования крови не дали положительного результата. Также судороги встречаются при сепсисе , энцефалитах и недостатке кальция (у самок), но у жирафа не было признаков заболеваний, и они не были выявлены при вскрытии», - добавил Орынханов.

«Жираф является жвачным животным, то есть пищеварение идет за счет брожения и образования летучих жирных кислот, при атонии объем газов повышается и растет давление на органы грудной полости, что может привести к отеку легких, так же при брожении выделяются газы, часть которых должна выводиться из организма (метан, сероводород и т.д.). Из-за того, что продвижение пищевых масс замедлено, бродильные и гнилостные процессы усиливаются, и газов образуется больше», - считает профессор.

Орынханов отметил, что с учетом данных анамнеза, клинических признаков и результатов вскрытия факт отравления несомненный. «Однако анализы крови токсинов не выявили, следовательно, отравление могло быть вызвано ядами, не выявляемыми в крови. Ядовитыми травами, например, белладонной-красавкой, болиголовом пятнистым , вехом ядовитым . На пастбищах животные ядовитые травы обычно не поедают. Отравление отмечено главным образом при поедании сена с примесью ядовитых трав, которые могли попасть в корма при заготовке сена. Отравления могут быть при нарушении технологии приготовления концентрированных кормов, а также при наличии плесени. Не исключается попадание в корм различных пестицидов и удобрений, которые также могут вызвать отравление животного. Нельзя исключить и тот факт, что отравление было преднамеренным», - считает профессор.

Заместитель директора центра ветеринарии Алматы Жолкельды Тлесбаев также отметил, что по всем клиническим признакам идет стопроцентное отравление. Ветеринарный врач Надежда Хавина также предположила, что причина смерти - сильная интоксикация.