В Шымкенте мужчина устроил стрельбу на рынке из-за долга

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В Шымкенте открыли стрельбу на городском на рынке «Акбар». Полицейские выяснили, что стрельба произошла после ссоры между мужчинами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.



Оказалось, что к одному из владельцев бутика приехал на машине знакомый и потребовал вернуть долг за установку пожарной сигнализации. Однако между мужчинами возникла ссора. После словесной перепалки нежданный гость достал оружие и произвел в сторону два выстрела. После этого он скрылся с места происшествия. Личность его установлена и сейчас принимаются меры по задержанию.



По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство». В полиции уточнили, что пострадавших в результате стрельбы нет. В органы внутренних дел никто с заявлением не обращался.