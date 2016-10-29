В Алматы сотрудники автомойки разбили Лексус клиента

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В Алматы сотрудники автомойки разбили Лексус клиента

В Алматы сотрудники автомойки разбили Lexus IS 250 постоянного клиента, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел по ул. Саина около 04:00 часов утра. По словам очевидца, он услышал стремительно разгоняющийся автомобиль и заметил Lexus, который следовал по ул. Саина на север в сторону развязки с пр. Райымбека. Очевидец заметил, что водитель не сможет "вписаться" в поворот. Тут же раздался грохот и скрежет металла. Очевидец побежал на помощь. Он помог водителю выбраться из салона, а за развязкой он заметил еще одного парня, который лежал на склоне весь в крови. Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из салона, пробив лобовое стекло. Очевидец вызвал скорую помощь. Бригада медиков доставила пострадавшего в ГКБ №7.

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции расспросили водителя о ДТП. Они выяснили, что в салоне иномарки находились сотрудники автомойки, которые решили покататься на автомобиле постоянного клиента. Водитель был задержан по подозрению в угоне и был доставлен в Ауэзовское РУВД для дальнейших разбирательств.

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