Жестоко избитая матерью девочка из Павлодара на время суда останется с отцом

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Жестоко избитая матерью девочка из Павлодара на время суда останется с отцом

В отношении женщины проводится досудебное расследование по статье о жестоком обращении с детьми.

Маленькая девочка из Павлодара Айлин, которую избила собственная мать, на время судебных разбирательств будет жить с отцом, сообщили Sputnik в секторе опеки и попечительства городского отдела образования.

"Мы сегодня вынесли заключение на передачу ребенка отцу. Он сейчас, возможно, уже забрал (дочь - прим.) из приюта. На время судебных разбирательств будет с отцом", - сказал собеседник агентства по телефону.

Ранее в Instagram появились два видео, на которых женщина, нецензурно выражаясь, избивает плачущего ребенка. Подпись к одному из них гласит о том, что мать избивает свою дочь, шантажируя бывшего мужа. Позже полиция установила личность матери. Ею оказалась жительница Павлодара1982 года рождения. В отношении женщины проводится досудебное расследование по ст.140 ч.2 УК РК (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и за жестокое обращение с несовершеннолетними), девочку после случившегося поместили в детский приют.

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