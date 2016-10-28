Жестоко избитая матерью девочка из Павлодара на время суда останется с отцом

В отношении женщины проводится досудебное расследование по статье о жестоком обращении с детьми.

Маленькая девочка из Павлодара Айлин, которую избила собственная мать, на время судебных разбирательств будет жить с отцом, сообщили Sputnik в секторе опеки и попечительства городского отдела образования.

"Мы сегодня вынесли заключение на передачу ребенка отцу. Он сейчас, возможно, уже забрал (дочь - прим.) из приюта. На время судебных разбирательств будет с отцом", - сказал собеседник агентства по телефону.