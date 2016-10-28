​Страшное ДТП в Алматинской области: 5 человек погибли, 5 травмированы

Автор:
​Страшное ДТП в Алматинской области: 5 человек погибли, 5 травмированы

Трое погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди выживших пострадавших две девочки пяти и шести лет.

В Алматинской области в крупном дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, еще пятеро, среди них два малолетних ребенка, травмированы, сообщает Sputnik.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о ДТП, распространенную в социальных сетях, где говорится, что авария произошла в Алакольском районе.

Согласно уточненным сведениям, дорожно-транспортное происшествие произошло близ села Балапанова Алакольского района после 20:00 на 526 км трассы "Алматы-Оскемен".

Как выяснилось, при лобовом столкновении автомашин Geely SC 7 и Toyota Camry пострадали десять человек, трое из которых погибли на месте аварии, еще двое скончались в больнице при госпитализации.

"По факту ДТП назначен ряд необходимых экспертиз. Досудебное расследование поручено сотрудникам областного Управления дознания", - заверили в ДВД Алматинской области.

Сейчас в больнице города Ушарал с различными травмами продолжают находиться пять человек, из них две девочки в возрасте пяти и шести лет.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.10.2016, 12:25
  
Глава МВД РК назвал разбоем попытку ограбления банка в Алматы
25.10.2016, 11:29
  
В Алматы у охранника банка нападавшие отняли травматический пистолет
25.10.2016, 09:17
  
В Алматы преступники завладели оружием охранника банка 2
24.10.2016, 11:34
  
Семьям погибших казахстанцев при крушении МИ-8 в России выплатят компенсацию
23.10.2016, 12:07
  
Семилетнюю девочку сбили на дороге в Актау
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Жительница Павлодара избившая свою дочь попросила прощения у казахстанцев 2
Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября
Руслан Кулекбаев: Я приму любое наказание 10
Прокурор просит приговорить Кулекбаева к смертной казни 5
Избиение ребенка в Павлодаре: девочка не хотела уходить от матери 9
​Семиклассница упала из окна 10-го этажа
На месторождении погибли двое рабочих
Избитую девочку из Павлодара отправили в приют
Шокирующее видео с избиением ребенка появилось в Сети 5
Подозреваемого в убийстве Сибанбаевой нашли мертвым в реке Есиль 2