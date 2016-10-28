​Страшное ДТП в Алматинской области: 5 человек погибли, 5 травмированы

Трое погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди выживших пострадавших две девочки пяти и шести лет.

В Алматинской области в крупном дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, еще пятеро, среди них два малолетних ребенка, травмированы, сообщает Sputnik.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о ДТП, распространенную в социальных сетях, где говорится, что авария произошла в Алакольском районе .

Согласно уточненным сведениям, дорожно-транспортное происшествие произошло близ села Балапанова Алакольского района после 20:00 на 526 км трассы "Алматы-Оскемен".

Как выяснилось, при лобовом столкновении автомашин Geely SC 7 и Toyota Camry пострадали десять человек, трое из которых погибли на месте аварии, еще двое скончались в больнице при госпитализации.

"По факту ДТП назначен ряд необходимых экспертиз. Досудебное расследование поручено сотрудникам областного Управления дознания", - заверили в ДВД Алматинской области .