Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября

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Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября

Ранее Кулекбаев выступил с последним словом.

"Суд изучит материалы дела объективно и всесторонне, прежде чем вынести решение, - сказал судья. - Приговор будет оглашён 2 ноября в среду. Суд удаляется в совещательную комнату" - сообщает informburo.kz.

Сегодня подсудимый Руслан Кулекбаев выступил с последним словом. Ранее на прениях сторон в суде по делу о теракте в Алматы прокурор попросил приговорить его к смертной казни.

Кулекбаев признал свою вину и заявил, что принимает любое наказание.

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