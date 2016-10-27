Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября

Ранее Кулекбаев выступил с последним словом.

"Суд изучит материалы дела объективно и всесторонне, прежде чем вынести решение, - сказал судья. - Приговор будет оглашён 2 ноября в среду. Суд удаляется в совещательную комнату" - сообщает informburo.kz.

Сегодня подсудимый Руслан Кулекбаев выступил с последним словом. Ранее на прениях сторон в суде по делу о теракте в Алматы прокурор попросил приговорить его к смертной казни.

Кулекбаев признал свою вину и заявил, что принимает любое наказание.