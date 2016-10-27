Приговор Кулекбаеву вынесут 2 ноября

Ранее Кулекбаев выступил с последним словом.
"Суд изучит материалы дела объективно и всесторонне, прежде чем вынести решение, - сказал судья. - Приговор будет оглашён 2 ноября в среду. Суд удаляется в совещательную комнату" - сообщает informburo.kz.
Сегодня подсудимый Руслан Кулекбаев выступил с последним словом. Ранее на прениях сторон в суде по делу о теракте в Алматы прокурор попросил приговорить его к смертной казни.
Кулекбаев признал свою вину и заявил, что принимает любое наказание.
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