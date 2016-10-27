Руслан Кулекбаев: Я приму любое наказание

"Я мстил за страдания моих братьев-мусульман, которых ранее мучили правоохранительные органы" - заявил он.
Руслан Кулекбаев, обвиняемый в убийстве десяти человек в июле в Алматы, заявил, что готов принять любое наказание, которое назначит суд, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Ранее в ходе прений прокурор попросил суд приговорить Кулекбаева к смертной казни.
"Иншаллах, я приму любое наказание. Можете мне назначить пожизненный срок, можете назначить смертную казнь. Но я считаю, что я мстил за страдания моих братьев-мусульман, которых ранее мучили правоохранительные органы", - сказал Кулекбаев.
При этом он обратился к родственникам погибших, находящихся в зале.
"Я понимаю ваши страдания, я тоже через такое проходил", - сказал он.
Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.
По данным МВД РК, в 10.54 час. подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.