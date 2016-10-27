Руслан Кулекбаев: Я приму любое наказание

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Руслан Кулекбаев: Я приму любое наказание

"Я мстил за страдания моих братьев-мусульман, которых ранее мучили правоохранительные органы" - заявил он.

Руслан Кулекбаев, обвиняемый в убийстве десяти человек в июле в Алматы, заявил, что готов принять любое наказание, которое назначит суд, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Ранее в ходе прений прокурор попросил суд приговорить Кулекбаева к смертной казни.

"Иншаллах, я приму любое наказание. Можете мне назначить пожизненный срок, можете назначить смертную казнь. Но я считаю, что я мстил за страдания моих братьев-мусульман, которых ранее мучили правоохранительные органы", - сказал Кулекбаев.

При этом он обратился к родственникам погибших, находящихся в зале.

"Я понимаю ваши страдания, я тоже через такое проходил", - сказал он.

Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.

По данным МВД РК, в 10.54 час. подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя merlok
merlok
Молодец, истинный сын аллаха, там тебя ждут прекрасные девы и дастархан, тебя будут возносить и станешь ты королем загробного мира, а мы тут как нибудь сами на бренной земле проживем.
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27.10.2016, 16:11
фото пользователя Красава
Красава
Мститель ёпт. А если родичи убиенных будут твоим братьям мстить?
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27.10.2016, 16:17
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