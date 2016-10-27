Руслан Кулекбаев: Я приму любое наказание

"Я мстил за страдания моих братьев-мусульман, которых ранее мучили правоохранительные органы" - заявил он.

Руслан Кулекбаев, обвиняемый в убийстве десяти человек в июле в Алматы, заявил, что готов принять любое наказание, которое назначит суд, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Ранее в ходе прений прокурор попросил суд приговорить Кулекбаева к смертной казни.

"Иншаллах, я приму любое наказание. Можете мне назначить пожизненный срок, можете назначить смертную казнь. Но я считаю, что я мстил за страдания моих братьев-мусульман, которых ранее мучили правоохранительные органы", - сказал Кулекбаев.

При этом он обратился к родственникам погибших, находящихся в зале.

"Я понимаю ваши страдания, я тоже через такое проходил", - сказал он.

Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.