Прокурор просит приговорить Кулекбаева к смертной казни

Обвинение также просит приговорить к длительным срокам заключения и других фигурантов дела.

На прениях сторон в суде по делу о теракте в Алматы прокурор попросил приговорить подсудимого Руслана Кулекбаева к смертной казни, передает корреспондент Today.kz.

"Прошу приговорить Руслана Кулекбаева к пожизненному лишению свободы . С учетом того, что он совершил теракт, прошу приговорить его к смертной казни", - сказал в суде прокурор Жаркынбек Бакашбаев.

В 2003 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь". В качестве альтернативного наказания в Казахстане введено пожизненное лишение свободы.