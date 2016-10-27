Прокурор просит приговорить Кулекбаева к смертной казни

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Прокурор просит приговорить Кулекбаева к смертной казни

Обвинение также просит приговорить к длительным срокам заключения и других фигурантов дела.

На прениях сторон в суде по делу о теракте в Алматы прокурор попросил приговорить подсудимого Руслана Кулекбаева к смертной казни, передает корреспондент Today.kz.

"Прошу приговорить Руслана Кулекбаева к пожизненному лишению свободы. С учетом того, что он совершил теракт, прошу приговорить его к смертной казни", - сказал в суде прокурор Жаркынбек Бакашбаев.

В 2003 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь". В качестве альтернативного наказания в Казахстане введено пожизненное лишение свободы.

В комментарии государственно-правового отдела администрации президента Казахстана к указу о введении моратория отмечалось, что сама смертная казнь, как вид уголовного наказания, не отменяется, а лишь приостанавливается исполнение уже вынесенных судами смертных приговоров. Мораторий является бессрочным, но при необходимости может быть отменен.

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