​Семиклассница упала из окна 10-го этажа

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​Семиклассница упала из окна 10-го этажа

От полученных травм она умерла в больнице, сообщает "Диапазон".

Трагедия случилась 24 октября в доме №45 в 12 микрорайоне. 13-летняя Адель упала из окна своей квартиры на 10-м этаже. Девочку госпитализировали в железнодорожную больницу, позже она умерла от полученных травм. Что это суицид или несчастный случай, пока неизвестно. В пресс-службе ДВД о трагедии не сообщили. Адель училась в школе №56.

- Школа наша новая, открылась только в январе 2015 года, - рассказала директор школы №56 Гульдария Абдыгариева, - Адель перешла к нам из 51-й гимназии. Очень тяжело говорить, для школы, для меня лично – это большая трагедия. Адель спокойная девочка, ни с детьми, ни с учителями никогда не конфликтовала. Училась только на 4 и 5. Адель активистка, участвовала в жизни школы, у нее были качества лидера. В эту субботу у нас будет осенний бал. Адель с одноклассниками тоже готовилась к нему.

26 октября Адель похоронили.

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