​На месторождении погиб помощник бурильщика

Как сообщил "Диапазону" руководитель управления по инспекции труда Жолмурат Жубаназаров, рабочий умер 25 октября в 11 часов на месторождении "Северная трува".

Трудился он в "Актобемунайсервисе" АО "СНПС-Актобемунайгаз". Рабочего обнаружили в жилом вагончике. Предположительная причина смерти - общее заболевание.

- В сообщении предприятия указано, что Жаилганову стало плохо, он стонал от боли. Мужчине вызвали врача, оказали помощь, но рабочий умер. Мы ждем официальное письмо, после этого начнем расследование, - сказал Жолмурат Жубаназаров.